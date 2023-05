Samsung Galaxy Watch 6 avrà una killer feature da BATTICUORE

Samsung ha recentemente confermato il lancio dei nuovi Galaxy Watch 6, in programma nei prossimi mesi, che dovrebbero vantare la presenza a bordo di una nuova e rivoluzionaria funzione nell’ambito della salute.

Gli attesissimi Samsung Galaxy Watch 6 potrebbero essere i primi smartwatch dell’azienda a supportare le notifiche relative al battito cardiaco irregolare, dopo l’approvazione della FDA negli Stati Uniti. Successivamente, questa caratteristica andrebbe a coinvolgere altri smartwatch con a bordo Wear OS.

Aritmie sotto controllo su Samsung Galaxy Watch 6

Questa funzione (potenzialmente) salvavita verrà inclusa nella One UI 5 Watch, che porterà con sé una serie di miglioramenti ed ottimizzazioni del software per un più efficace monitoraggio del sonno e del benessere fisico. Le notifiche relative ad un battito cardiaco irregolare dovrebbero essere disponibili anche su Galaxy Watch 4 e Watch 5, oltre che sull’ancora non annunciato Samsung Galaxy Watch 6.

Tuttavia, è importante non fare affidamento esclusivo sull’IHRN (Irregular Heart Rhythm Notification) per diagnosi e monitoraggio di problemi cardiaci seri. In combinazione l’ECG già integrato, tale funzionalità andrebbe considerata come un aiuto nell’individuare tempestivamente anomalie, con l’invito però a rivolgersi ad un medico specializzato prima che la situazione si aggravi.

Un sistema di notifiche riguardanti il ritmo cardiaco irregolare è già presente da tempo su Apple Watch e, senza dubbio, è una di quelle caratteristiche che hanno portato gli orologi della casa di Cupertino ad essere dei veri e propri leader del settore. Tuttavia fa sempre piacere che, pur con un certo ritardo, arrivi su Samsung Galaxy Watch 6 e sugli altrettanto validi modelli precedenti.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sui prossimi smartwatch che il produttore lancerà sul mercato, vi informiamo che l’ottimo Samsung Galaxy Watch 5 è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo di soli 193 euro invece di 299 euro, grazie ad uno sconto formidabile del 35%: vi conviene fare in fretta perché la promozione scadrà nel giro di pochissimi giorni e sarebbe un peccato non approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.