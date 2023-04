Samsung Galaxy Watch 6 Classic: novità per il design con ghiera girevole

Nonostante Samsung, lo scorso anno, abbia rinunciato al design del Galaxy Watch 4 Classic sostituendolo con il Galaxy Watch 5 Pro, l’azienda parrebbe intenzionata a tornare sui suoi passi con l’arrivo dei nuovi modelli.

Secondo le recenti anticipazioni, la ghiera fisica girevole sarà un elemento distintivo del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, previsto entro la fine dell’anno. Ulteriori voci sembrano confermare questa inversione di tendenza.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Basandoci sui rumor condivisi dal leaker @UniverseIce, Samsung Galaxy Watch 6 Classic avrà una ghiera fisica girevole e manterrà un design quasi invariato rispetto al Galaxy Watch 4 Classic. La differenza principale risiederebbe nello spessore: questo potrebbe significare che la ghiera fisica sarà più sottile rispetto a quella vista sul Galaxy Watch 4 Classic.

Un’informazione che avrebbe senso pensando ad uno schermo con dimensioni maggiori, di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo. In sostanza, Samsung Galaxy Watch 6 Classic altro non sarebbe che una versione più moderna del precedente Watch 4 Classic ma con alcuni piccoli ritocchini per quanto riguarda l’aspetto costruttivo. Per il resto, la somiglianza tra le due unità sarebbe evidente.

Le novità appena descritte, però, non dovrebbero essere le uniche a contraddistinguere il nuovo modello. Il display, oltre che più grande, potrebbe vantare anche una maggiore risoluzione, pur mantenendosi su valori pressoché simili. A bordo di Samsung Galaxy Watch 6 Classic troverebbero spazio anche una batteria più performante ed un nuovo e più veloce chip Exynos W980.

L’orologio, assieme a tutti gli altri componenti della serie, dovrebbe fare il suo esordio nei mesi di luglio o agosto. Per adesso, potrebbe interessarti sapere che l’altrettanto ottimo Samsung Galaxy Watch 5 è attualmente in promozione su Amazon ad un prezzo di soli 190 euro, grazie ad uno sconto vantaggioso del 36%: devi fare in fretta perché ci sono poche unità disponibili, a questo prezzo è un autentico affare.

