Samsung Galaxy Watch 6 Classic: ipotesi ghiera FISICA e RIMOVIBILE

Secondo le ultime voci di corridoio, Samsung Galaxy Watch 6 Classic segnerà il ritorno della ghiera fisica rotante, una caratteristica molto gradita dagli utenti nonostante la sua rimozione sul modello precedente.

Tuttavia, Samsung “rischia” di deliziarci con una trovata imprevista: l’utente potrebbe essere in grado di rimuovere la ghiera a seconda delle proprie preferenze, cambiando di fatto il design dello smartwatch.

Cosa significherebbe questo? Basterebbe togliere la lunetta girevole, modificare il tema grafico ed abbinare un secondo cinturino per “illudere” amici e parenti di possedere due diversi orologi: davvero niente male.

Ghiera rimovibile su Samsung Galaxy Watch 6 Classic?

Ovviamente, si tratta di rumor da prendere con le pinze: il “With or without you” potrebbe non essere una soluzione costruttiva di facile realizzazione nell’immediato. Tuttavia, molti utenti e fan degli smartwatch Samsung hanno espresso su forum e social un forte apprezzamento per questa possibilità: sarebbero loro a scegliere se mantenere o meno la ghiera fisica rotante, a seconda che preferiscano un aspetto più tradizionale o moderno.

Ma non è solo la ghiera fisica rimovibile a fare notizia: Samsung Galaxy Watch 6 Classic dovrebbe mantenere il design del Watch 4 Classic ma con cornici leggermente più ridotte, in modo da ospitare uno schermo più grande e con maggiore risoluzione. Tra le altre novità ci potrebbero essere anche una batteria maggiorata ed il chip Exynos W980, quest’ultimo molto più veloce rispetto alla versione precedente e con un più efficace sistema di risparmio energetico.

Non è da escludere poi un ritocchino alla grafica del sistema operativo, così da renderlo ancora più accattivante ed immediato nel suo utilizzo. In attesa dell’esordio di Galaxy Watch 6 e 6 Classic, previsto entro il mese di agosto, ti informiamo che Samsung Galaxy Watch 5 è ora in promozione su Amazon ad un prezzo di soli 201 euro, grazie ad uno sconto folle del 33%: fai in fretta perché l’offerta scadrà a breve e sarebbe un peccato non approfittarne.

