Samsung Galaxy Watch 4 si trasforma in un simpatico Walkie Talkie con la nuova App di Samsung appena rilasciata dalla compagnia.

Samsung Galaxy Watch 4: arriva il Walkie Talkie

La fusione di Wear OS e Tizen è stata probabilmente la notizia più importante del 2021, che ha fatto salire di livello l'interesse degli smartwatch da parte dell'utenza.

Wear OS 3 è stato all'altezza delle grandi speranze e ha fornito un'interfaccia ricca di funzionalità incredibili per il Galaxy Watch 4 di Samsung. Le cose diventano più interessanti quando scopriamo che questi hardware possono essere ulteriormente trasformati in Walkie Talkie. Bene, Samsung ha fatto in modo di rendere il tutto… una realtà.

È l'app Samsung WalkieTalkie che consente a due Galaxy Watch 4 di trasformarsi in un Walkie Talkie. La cosa non potrebbe essere più semplice di così: tutto ciò che dovrete fare è accoppiare entrambi gli orologi utilizzando l'applicazione proprietaria della compagnia. Una volta abbinati allo smartphone, i wearable possono iniziare subito a funzionare autonomamente.

Anche Apple ha inserito una simile funzionalità sui suoi prodotti, ma l'esperienza non è stata così fluida come ci si aspetterebbe da un gadget della mela. Per quanto riguarda questa app WalkieTalkie, si è scoperto essere in lavorazione da molto prima del lancio della piattaforma unificata WearOS 3. Ad ogni modo, la feature in questione è contestuale solo ai nuovi modelli di smartwatch appena presentati dall'OEM coreano.

Il Samsung Galaxy Watch 4 si distingue in più di un modo dalla concorrenza: da un lato troviamo un sacco di funzioni innovative che mirano ad introdurre un'interfaccia utente fluida, dall'altro troviamo una personalizzazione estrema. Non di meno, la costruzione è premium.

Inutile negarlo: per una serie di fattori, il Galaxy Watch 4 è e sarà (almeno per il prossimo futuro) il re indiscutibile nel dominio degli smartwatch nel panorama Android.

Samsung

App