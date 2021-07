Dare maggior visibilità sul Play Store alle app per smartwatch è la prima mossa di Google per il rilancio di Wear OS, il sistema operativo da polso basato su Android. Alcuni accorginmenti grafici allo store digitale consentiranno agli utenti di trovare più facilmente le app da installare sullo smartwatch.

In un recente post ufficiale, Google ha comunicato gli accorgimenti in arrivo sul Play Store per facilitare l'accesso alle app Wear OS. Si parte dall'aggiunta di nuovi filtri di ricerca, che si attiveranno ogni qual volta si scriverà “wear” o “watch face” nella barra di ricerca. Inoltre il colosso di Mountain View metterà in evidenza le app più scaricate e apprezzate su Wear OS, per garantire una miglior selezione agli utenti.

A migliorare sensibilmente sarà anche la versione da polso del Play Store, con l'introduzione della nuova grafica Material You più adatta alla visualizzazione sui piccoli schermi degli smartwatch. Per gli acquisti in-app il Play Store chiederà di accedere alla pagina di acquisto tramite lo smartphone, per procedere più rapidamente al pagamento.

Le suddette novità arriveranno sul Play Store entro qualche settimana, attendiamo l'annuncio di una data ufficiale nei prossimi giorni. Intanto ricordiamo che Google ha chiuso un accordo di partnership con Samsung, che ha rinunciato al suo sistema operativo Tizen OS per collaborare con Big G allo sviluppo di Wear OS.

Smartwatch