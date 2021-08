Samsung ha finalmente lanciato la sua app ufficiale Walkie Talkie per i nuovi smartwatch Galaxy, vale a dire Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic.

Walkie Talkie: cosa puoi fare

Grazie alla nuova app Walkie Talkie disponibile per i nuovi smartwatch di Samsung, gli utenti potranno comunicare con i loro amici su diversi canali e inviare loro brevi messaggi vocali. Per comunicare con un'altra persona, basterà prima inviarle un invito con il pulsante Invita e, successivamente, spedire un messaggio vocale ogni volta che vuoi.

L'app ti consentirà anche di unirti a tutti i canali pubblici della gamma: in buona sostanza, se conosci un canale pubblico, potrai inviare un messaggio e se un utente con cui sei già in contatto è presente sullo stesso canale, questa persona avrà la possibilità di risponderti. Ma non è finita, dato che l'app Samsung Walkie Talkie può anche riunire tutti i tuoi contatti per chattare su un canale privato.

Per inviare una comunicazione vocale, basterà tappare e tenere premuto il pulsante sulla schermata principale, mentre nella chat di gruppo, sarà necessario chiedere il permesso di parlare per evitare il caos.

La prima azienda a portare l'app ufficiale Walkie Talkie sui suoi smartwatch è stata Apple, mentre sino ad ora per gli smartwatch del colosso sudcoreano erano disponibili app di terze parti.

Il Walkie Talkie al momento è disponibile per l'installazione nel Play Store del paese di origine di Samsung, ma arriverà presto nel resto del mondo.

Samsung

Smartwatch