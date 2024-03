Samsung Galaxy Tab S9 FE+: l'economico ha ora 12 pollici ed è in PROMO

Cosa stai aspettando? Oggi il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è in super promozione. Acquistalo ora a soli 597 euro, invece di 719 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile. L’economico di Samsung è diventato grande e ora ha un display da 12,4 pollici tutto per te.

Si tratta di una delle Offerte di Primavera di Amazon. Approfittane subito, prima che le scorte terminino in sold out. Addirittura, essendo un’esclusiva Prime, hai anche la consegna gratuita. Inoltre, se vuoi puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: potenza e risparmio in matrimonio perfetto

Con il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ hai potenza e risparmio in un unico prodotto. La sua qualità è incredibile, ma si tratta del modello più economico di Samsung. Quindi il prezzo è vincente. Insomma, un vero e proprio best buy da avere se vuoi fare l’affare.

Il display TFT LCD PLS da 12,4 pollici è pazzesco. Ogni contenuto risulta estremamente immersivo. Il processore MediaTek Exynos 1380 regala velocità e prestazioni molto interessanti. La batteria da 10090 mAh assicura un’autonomia che dura tutto il giorno.

Acquistalo immediatamente a soli 597 euro, invece di 719 euro. Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.