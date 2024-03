Samsung Galaxy Tab S9 FE in offerta a 366€: è il MINIMO STORICO

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è il tablet Android da prendere oggi. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto MARZO24, infatti, è possibile acquistare il tablet con un prezzo scontato di 366 euro. Si tratta del nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Il modello in offerta del tablet è dotato della connettività Wi-Fi oltre che di 128 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S9 FE al minimo storico è un best buy

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è il tablet giusto su cui puntare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Exynos 1380. Da notare anche 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 8.000 mAh. Il tablet è dotato anche del sistema operativo Android 14 E della certificazione IP69. La versione in offerta del tablet di Samsung, inoltre, integra il supporto Wi-Fi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO24, da aggiungere nell’apposito campo al momento del check out, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE al prezzo scontato di 366 euro. Il tablet è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare un ottimo tablet a un prezzo contenuto.