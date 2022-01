Samsung Galaxy Tab S8 Ultra con il NOTCH: ecco perchè

Le prove mostrano che Samsung sta sviluppando il suo primo tablet “Ultra”, ovvero il Galaxy Tab S8 Ultra. Le indiscrezioni suggeriscono che questa new entry della serie Tab S sia dotata di una fotocamera selfie sbalorditiva, incorporata però in un notch che romperà la simmetria del display rettangolare. Ma, soprattutto, una nuova indiscrezione suggerisce che la fotocamera selfie del Galaxy Tab S8 Ultra prenderà in prestito una caratteristica chiave dalla sua serie di telefoni pieghevoli, ovvero l'Auto Framing.

Quando è abilitata, l'inquadratura automatica tiene traccia del soggetto utilizzando la panoramica e lo zoom mentre si sposta. È un'ottima funzionalità che ha debuttato con il Galaxy Z Fold 2 e si abbina bene con la modalità Flex. L'inquadratura automatica non è disponibile al di fuori della gamma di telefoni pieghevoli Samsung, ma potrebbe non rimanere esclusiva per sempre.

Ora, la fonte confronta questa nuova funzionalità del Galaxy Tab S8 Ultra con il “Center Stage” di Apple, che si trova sull'iPad Pro. Molto probabilmente la rivale coreana la chiamerà Auto Framing. Resta da vedere se l'S8 Ultra si baserà su questa funzionalità con nuove aggiunte, ma a prescindere, la sua inclusione potrebbe spiegare la necessità di un notch del display.

Il tableet si prepara a diventare il miglior tablet premium del marchio, prendendo in prestito features dalla serie Galaxy fold, anche se non disporrà della modalità Flex, per competere al meglio con l'iPad Pro.

E come rivale di iPad Pro, è ragionevole presumere che il Galaxy Tab S8 Ultra migliorerà l'esperienza della S Pen in modo significativo. Si dice che il Galaxy S22 Ultra sarà dotato di una S Pen con una latenza record, il che potrebbe significare che anche il Galaxy Tab S8 Ultra potrebbe anche finire per essere associato alla migliore esperienza di tablet S Pen mai vista.

Allo stesso modo, se Samsung renderà disponibile l'inquadratura automatica per il Galaxy Tab S8 Ultra, forse il Galaxy S22 Ultra (e altri modelli Galaxy) riceveranno la stessa caratteristica. Vi terremo aggiornati.