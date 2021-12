Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sfiderà iPad Pro M1

Tutte le specifiche del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sono disponibili prima del lancio. Ecco cosa sappiamo del tablet di punta dell'azienda sudcoreana.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: le specifiche

Samsung dovrebbe presentare la serie Galaxy Tab S8 nei prossimi giorni. Si dice che la gamma includerà tre modelli, ovvero Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra. Prima dell'annuncio ufficiale, sono emerse tutte le specifiche della variante di punta.

Secondo SamMobile, il Tab S8 Ultra misurerà 208,6 x 326,4 x 5,5 mm e sfoggerà un enorme display WQXGA+ da 14,6 pollici con una tacca e cornici sottili da 6,3 mm. È interessante notare che sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 recentemente annunciato invece del processore Snapdragon 888 come si diceva in precedenza.

Il tablet arriverà in tre configurazioni di memoria, ovvero: 8GB + 128GB, 12GB + 256GB e 16GB + 512GB. Arriverà anche nelle versioni solo WiFi e cellulare (LTE/5G). Sebbene la pubblicazione non dica nulla, la disponibilità di queste versioni dovrebbe variare in base alla regione.

Nonostante misuri solo 5,5 mm di spessore, il dispositivo ospiterà un'enorme batteria da 11.200 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W. Come i precedenti modelli della serie Galaxy Tab S, anche questo avrà una striscia magnetica sul retro per attaccare l'accessorio S Pen.

Anche se è un tablet, disporrà di quattro fotocamere, due sul davanti e due sulla back cover. La configurazione posteriore includerà un sensore principale da 13 MP e un'unità ultra-wide da 6 MP. Al contrario, il notch sulla parte anteriore disporrà di uno sparatutto principale da 12 MP e di uno snapper ultra grandangolare da 12 MP.

Sul fronte del software, il prodotto verrà fornito con One UI 4.1 basato su Android 12. La versione aggiornata di One UI 4 includerà alcune nuove funzionalità come la modalità “Extra Dim” per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'utilizzo del tablet, un'opzione per regolare trasparenza della finestra dell'app e la possibilità di avviare facilmente le app dalla barra delle applicazioni.

Ultimo ma non meno importante, la lista arriverà con una nuova modalità “DeX Portrait” per convertire DeX da orizzontale a orizzontale a verticale e un'app Samsung Health ridisegnata con un layout a 3 colonne. Il guanto di sfida ad Apple è quasi lanciato: Samsung riuscirà a scalfire il predomino di iPad?