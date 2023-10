Samsung Galaxy Tab S8: il TOP a soli 769€ su Amazon con spedizione GRATUITA

Se siete alla ricerca di un tablet di punta che sia in grado di fare qualsiasi cosa e che sia anche perfetto per lavorare, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Il meraviglioso Galaxy Tab S8 di Samsung, il modello entry level della line-up premium del 2022 dell’azienda sudcoreana, è oggi in sconto su Amazon al prezzo speciale di 769,00€, spese di spedizione incluse. Ciò significa che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e questo implica che sarà vostro con un costo veramente vantaggioso. Non dimenticate che con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto anche ad ulteriori vantaggi speciali.

Samsung Galaxy Tab S8 su Amazon: il best buy del giorno

Partiamo con ordine e iniziamo dal primo: se acquisterete questo tablet da Amazon infatti, godrete della consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In alternativa, sappiate che potrete farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, cosa non da poco, avrete anche diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti. Avrete poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del rivenditore. E se l’importo complessivo del tablet vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete comunque dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito.

Questo Galaxy Tab S8 è un vero flagship in tutto e per tutto, con uno schermo LCD IPS di altissima qualità, con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, tanti GB di RAM e con ampio spazio per archiviare file, foto, video e canzoni. Ottima poi l’autonomia complessiva. A 769,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

