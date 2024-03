Samsung Galaxy Tab S8+ è il tablet più esclusivo: oggi è in super sconto (-25%)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione degna di nota; il meraviglioso Samsung Galaxy Tab S8+ si trova infatti al suo miglior prezzo di sempre. Potrete portarvelo a casa con un costo di soli 899,00€, con uno sconto altissimo pari al 25% sul valore di listino. Cosa aspettate a prenderlo? Questo è un tablet assurdo che ha uno schermo Dynamic AMOLED da ben 12,4 pollici, presenta il modem Wi-Fi, ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per archiviare file, foto, video e non solo. Il modello in questione è quello in colorazione Graphite e c’è il caricabatterie da 25W incluso in confezione, ma non solo. Riceverete anche la pratica S Pen per utilizzare il device anche per scopi lavorativi o per studiare.

Samsung Galaxy Tab S8+ su Amazon è il miglior tablet da comprare

Questo modello di tablet è veramente spettacolare; presenta un pannello sAMOLED da ben 12,4 pollici Dynamic AMOLED che permette di sfruttare il dispositivo per tantissime operazioni. Va benissimo per disegnare (grazie anche alla S Pen e ad un parco di software dedicati, come Clip Studio Paint, giusto per citarne uno), ma è eccellente anche per prendere appunti, per scrivere e non solo. Volendo si può utilizzare la pratica cover tastiera aggiuntiva. Essendo così grande è ottimo anche per la visualizzazione dei contenuti multimediali. Con la funzione Auto Framing potrete essere sempre al centro della scena durante le videocall e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy vi permetterà di sfruttare il device per tutte le operazioni più complesse, anche con le app di editing video o foto.

Il Samsung Galaxy Tab S8+ è il tablet da comprare oggi su Amazon; costa solo 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e presenta specifiche tecniche di pregio. Acquistatelo adesso prima che sia troppo tardi.