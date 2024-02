Samsung Galaxy Tab A9 a 139€ è il TABLET PREMIUM che non ti aspetti (Amazon)

Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet di ottima qualità, perfetto per la gestione delle tue attività digitali quotidiane su uno schermo di generose dimensioni. Un prodotto realizzato da un marchio leader nel settore dell’elettronica, che risulta sinonimo di sicurezza durante l’acquisto.

Se a questo ci aggiungi un ghiotto sconto Amazon a tempo limitatissimo, che ti permette di portare il dispositivo a casa a 139,99€ appena, allora l’affare è servito: completa adesso il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

Questo ottimo dispositivo è dotato di un display TFT LCD PLS da 8,7″ che ti offre una qualità visiva eccezionale. Che tu stia guardando film, giocando ai tuoi giochi preferiti o sfogliando il web, ogni immagine sarà nitida, dettagliata e vivida. La sua dimensione compatta lo rende perfetto da portare ovunque tu vada, da usare in viaggio o semplicemente per rilassarti sul divano.

Con una potente RAM da 4GB e una memoria interna da 64GB, avrai spazio sufficiente per salvare tutti i tuoi file, app e contenuti multimediali preferiti. Non dovrai più preoccuparti di dover eliminare foto o video per fare spazio a nuovi ricordi. E se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria fino a 512GB utilizzando una scheda microSD.

Il dispositivo è alimentato dal processore MediaTek MT8781, che offre prestazioni fluide e veloci. Potrai navigare sul web, giocare e utilizzare le tue app preferite senza alcun ritardo o interruzione. Inoltre, con il sistema operativo Android 13 preinstallato, avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza offerti da Google.

La batteria da 5.100 mAh ti garantirà un utilizzo prolungato senza dover ricaricare frequentemente il tablet. Potrai goderti lunghe ore di streaming, navigazione e intrattenimento senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Il design elegante e raffinato di Samsung Galaxy Tab A9 in colore Navy lo rende un dispositivo che si distingue dalla massa. Sarai sicuro di far colpo su amici, familiari e colleghi.

Non perdere la straordinaria opportunità Amazon del momento: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 149,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, riservate agli abbonati ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.