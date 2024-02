Samsung Galaxy Tab A9 da 8,7 pollici a un PREZZO FOLLE su eBay

Oggi ti segnalo questa fantastica occasione che ti permette di avere un meraviglioso Tablet a una cifra molto più bassa di quella originale. Fai alla svelta dunque, prima che sia tardi. Vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9 a soli 133,47 euro, inserendo il codice CASA24 al momento del pagamento.

Tieni presente che questo codice promozionale scade domani, quindi devi essere rapido a concludere l’acquisto. E avrai per mani un Tablet performante dal design compatto e leggero al prezzo più baso del Web.

Samsung Galaxy Tab A9 a un prezzo mai visto

Questo è indubbiamente un Tablet pensato per chi lo vuole avere sempre con se. Infatti ha un display di 8,7 pollici e pesa solo 332 grammi. Monta un potente processore Octa-core con 4 GB di RAM che ti permetteranno di eseguire tutte le applicazioni in modo fluido e veloce.

Possiede poi uno spazio di archiviazione da 64 GB che puoi anche espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. È dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e di una frontale da 2 MP. Ha una batteria da 5.100 mAh che dura a lungo e si ricarica in modo rapido. E gode delle tecnologie di connessione WiFi e Bluetooth.

Assolutamente la migliore offerta di oggi. Per non perderla devi essere rapido perché domani, se non prima, scadrà. Perciò vai ora su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9 a soli 133,47 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice CASA24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.