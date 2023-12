Samsung Galaxy Tab A8 LTE, mai più senza rete: oggi a 189€

Con le Offerte di Natale di Unieuro ti aggiudichi un Samsung Galaxy Tab A8 LTE a prezzo speciale. Acquistalo subito a soli 189,99 euro, invece di 319,90 euro. Un’occasione spettacolare di risparmio e qualità. Grazie alla tecnologia LTE hai sempre una connessione internet anche quando non c’è disponibile una rete WiFi. Dotato di 4GB di RAM e 64GB di ROM hai tutto il necessario per goderti contenuti, lavoro e video.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE: un ottimo tablet a prezzo ridotto

Di ridotto con il Samsung Galaxy Tab A8 LTE c’è solo il prezzo, grazie proprio alle Offerte di Natale disponibili su Unieuro. Infatti, grazie al display da 10,5 pollici hai modo di vivere al meglio immagini, video e giochi. Inoltre, il processore Octa-core è perfetto per gestire le diverse funzionalità raggiungendo prestazioni interessanti. Inserisci una SIM dati e rimani connesso anche senza un collegamento WiFi.

Acquistalo ora a soli 189,99 euro, invece di 319,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 63,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

