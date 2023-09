Samsung Galaxy Tab A8: a 200€ è il tablet per TUTTI

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet tuttofare con cui lavorare, vedere serie TV in streaming, disegnare, giocare, guardare anime, navigare sul web, sfogliare i siti internet, gestire la vostra posta elettronica e i social network, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 (2022) che, nella sua iterazione grigia con 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno, si porta a casa con soli 200,00€ grazie agli sconti di Amazon. Il prodotto è un vero best buy, quindi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire; a questa cifra è difficile trovare di meglio.

Samsung Galaxy Tab A8 (2022): cosa si può fare con questo device?

Il tablet di Samsung permette di fare tantissime cose; è un prodotto eccellente per guardare contenuti in streaming video, divertirsi con i migliori giochi scaricabili dal Play Store di Google, ma non solo. Il Samsung Galaxy Tab A8 (2022) poi, garantisce un’usabilità eccellente anche nel quotidiano; va benissimo per studiare, leggere libri e fumetti in PDF in formato eBook, ma non solo. Ha un design fresco e giovanile, accattivante, con un pannello generoso da circa 10,5 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce. Le cornici sono molto contenute e agevolano la presa, anche ad un mano.

Questo dispositivo è dotato di un processore octa-core che, coadiuvato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, assicura performance strepitose anche durante il gaming impegnativo, magari con una partita a PUBG Mobile o COD Mobile. Non dovrete temere di rimanere “a secco” senza batteria, perché questo tablet ha una cella energetica che garantisce un’autonomia strepitosa con una singola carica. Infine, con l’app Samsung TV Plus, avrete contenuti gratis e completi ovunque voi siate, perfetti anche per i vostri bambini. A soli 200,00€ non potete lasciarvi sfuggire il Galaxy Tab A8 (2022) di Samsung.

