Samsung Galaxy Tab A7 Lite: costa solo 125€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un tablet che sia perfetto per il lavoro, che vada bene per lo studio, per l’intrattenimento e per il gaming in mobilità, allora non puoi non prendere in considerazione il meraviglioso Samsung Galaxy Tab A7 Lite, anche perché si trova in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 26%, al prezzo incredibile di soli 125€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese. È un gadget piccolo e concreto, delizioso per quello che offre; corri a prenderlo, avrai diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di fare il reso gratis entro 14 giorni dall’acquisto e non dimenticare che avrai due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Il modello in questione ha 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite su Amazon: ecco perché comprarlo

Con un design sottile e leggero, il Galaxy Tab A7 Lite è facile da portare ovunque tu vada. È il compagno ideale se viaggi spesso, per quanto fai riunioni in mobilità, tieni o segui lezioni o semplicemente per rilassarti sul divano di casa. Non sentirai mai il peso di un dispositivo ingombrante e considera che è dotato di un display da 8.7 pollici con risoluzione HD, capace di offrire una qualità visiva superlativa. Con il processore octa-core e 3GB di RAM, questo tablet ti garantisce una fluidità nel multitasking e nell’esecuzione delle applicazioni. Non dovrai preoccuparti di lag o blocchi sporadici, anche con più app aperte in simultanea.

Altresì sappi che potrai godere di un audio immersivo e coinvolgente grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Mentre la batteria da 5,100mAh, il permette di usufruire di ben 12 ore di riproduzione video continua. Lo potrai utilizzare per tutto il giorno senza problemi. Con uno sconto del 26% su Amazon, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un affare da non lasciarsi sfuggire: lo pagherai soltanto 125,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.