Samsung Galaxy Tab A7 Lite 64GB: solo 119€ su Unieuro

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite 64GB è il tablet perfetto per chi ama portare con sé un display ampio, ma non eccessivo. Con una diagonale di 8,7 pollici è perfetto per vedere bene tutti i contenuti mantenendo però le dimensioni contenute per una mobilità confortevole. Oggi lo acquisti a soli 119,99 euro, invece di 199,99 euro. Approfitta subito di questa promozione! La trovi solo su Unieuro grazie alle Offerte di Natale.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: dimensioni perfette, grandi risultati

Con il Samsung Galaxy Tab A7 Lite 64GB il tuo rapporto con il tablet non sarà più lo stesso. Praticissimo da utilizzare, puoi anche impostare le gesture per utilizzarlo con una sola mano. La capacità della batteria a 5100 mAh garantisce un’autonomia lunga. Il display da 8,7 pollici è perfetto per godere di film, immagini, testo e lavorare o studiare in totale comodità. Anche i giochi sono speciali con questo dispositivo.

Acquistalo subito a soli 119,99 euro, invece di 199,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.