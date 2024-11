Samsung Galaxy S25 Ultra: le ultime notizie sul prezzo non vi piaceranno

I nuovi Samsung Galaxy S25 potrebbero fin da subito essere al centro di numerose polemiche in vista del possibile aumento dei prezzi, specialmente per quanto riguarda il modello Ultra.

Tale crescita sarebbe collegata ai maggiori costi di produzione, legati soprattutto allo Snapdragon 8 Elite, un chip tecnologicamente più avanzato ma significativamente più caro rispetto ai suoi predecessori.

Nello specifico, si ipotizza un rincaro di circa 110 dollari per la realizzazione del Samsung Galaxy S25 Ultra. In tal caso, la società non assorbirebbe l’aumento ma lo “trasferirebbe” agli utenti, seguendo una tendenza già avviata con il Samsung Galaxy S24 Ultra che, a sua volta, andò incontro ad una risalita di 100 dollari rispetto al modello precedente.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un rincaro inevitabile?

Dal punto di vista economico, il cuore del problema per Samsung Galaxy S25 Ultra sembra essere proprio il costo del chip Snapdragon 8 Elite, il cui prezzo unitario si aggira intorno ai 200 dollari: una cifra superiore del 20% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm sta puntando sui core Oryon, elementi chiave per questi nuovi processori, per effetto dei quali si giustifica l’aumento della spesa.

Inevitabilmente, tutto ciò ha un impatto diretto sui costi di produzione. La scelta di Samsung nell’utilizzare chip Snapdragon a livello globale è stata anche dettata da problemi con i wafer a 3 nm della Samsung Foundry, che hanno reso difficile l’integrazione del più economico chip Exynos 2500.

Nonostante gli sforzi di Samsung per implementare quest’ultimo processore, tempi e costi sarebbero ormai incompatibili con il lancio della nuova serie, previsto per il mese di gennaio. Molto probabilmente, anche i modelli Vanilla e Plus subiranno rincari, complicando ulteriormente il rapporto qualità-prezzo dei nuovi modelli.

Al momento, nessuna di queste indiscrezioni gode di conferma da parte dell’azienda ma, in tal caso, bisognerà capire fino a che punto i consumatori saranno disposti ad accettare ulteriori aumenti di prezzo per accaparrarsi i nuovi Samsung Galaxy S25, specie considerando la forte concorrenza.