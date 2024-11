Samsung Galaxy S25, niente uscita anticipata: slitta la presentazione

I nuovi Samsung Galaxy S25 restano al centro di numerose indiscrezioni, che ne prospettano il lancio ad inizio del prossimo anno.

In questi giorni si è fatta largo l’ipotesi di una presentazione anticipata, ma le ultime informazioni circolate in rete indicano che Samsung seguirà una tabella di marcia simile a quella degli anni precedenti.

Quando escono i nuovi Samsung Galaxy S25?

Fonti coreane, riprese da SamMobile, suggeriscono che l’evento Unpacked di Samsung dovrebbe andare in scena il 23 gennaio a San Francisco. Tuttavia, il leaker Max Jambor su X (Twitter) indica il 22 gennaio come possibile data alternativa. In ogni caso, il margine di variazione è minimo rispetto al lancio della serie Galaxy S24, avvenuto lo scorso 17 gennaio.

La location scelta per la presentazione potrebbe essere di nuovo San Francisco, come nel 2023, dopo che il 2024 ha visto Samsung optare per San Jose. Questo conferma l’intenzione dell’azienda di mantenere un forte legame con il mercato statunitense, uno dei più strategici per la gamma Galaxy.

Discorso ben diverso per quanto riguarda l’ipotetico Galaxy S25 Slim, che Samsung potrebbe ufficializzare separatamente nel secondo trimestre. Come suggerisce il nome, si tratterebbe di una versione più sottile rispetto ai modelli di punta, che andrebbe a competere con l’ipotetico iPhone 17 Air di Apple, anch’esso previsto per il prossimo anno.

Ad ogni modo, con l’avvicinarsi della presentazione dei Samsung Galaxy S25, ci aspettiamo che ulteriori dettagli sul design e sulle caratteristiche tecniche di questi smartphone vengano condivise online e, come sempre, vi terremo aggiornati su ogni possibile novità a riguardo.