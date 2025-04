Samsung Galaxy S25 Edge si allontana: perché il lancio è stato rimandato?

L’entusiasmo per il prossimo arrivo di Samsung Galaxy S25 Edge, uno degli smartphone più attesi dal pubblico, ha subito una brusca battuta d’arresto.

Fino a ieri, tutto lasciava intendere che il lancio si sarebbe concretizzato il 15 aprile, sia in Corea che in Europa. Tuttavia, fonti interne parlano ora di un nuovo rinvio per Samsung Galaxy S25 Edge: potrebbe essere necessario attendere almeno uno o due mesi.

Fumata nera per Samsung Galaxy S25 Edge

La notizia, diffusa da ET News e rilanciata da SamMobile, è stata comunicata direttamente agli operatori telefonici coreani, che sarebbero stati i principali distributori di Samsung Galaxy S25 Edge nel mercato locale.

Questo improvviso ritardo, però, non sarebbe legato a problemi tecnici o di produzione, ma piuttosto ad una riorganizzazione interna della divisione business di Samsung. Sebbene i dettagli specifici non siano stati resi noti, è chiaro come l’azienda stia ridefinendo alcuni aspetti strategici prima di lanciare ufficialmente questo nuovo modello. Anche Ice Universe, noto insider del settore, ha confermato il rinvio con un post su X.

Dal punto di vista tecnico, Samsung Galaxy S25 Edge promette di essere una vera rivoluzione. Con uno spessore di soli 5,8 mm, sarà lo smartphone più sottile ed elegante mai realizzato da Samsung, senza però rinunciare alle prestazioni. Il display da 6,7 pollici sarà lo stesso del Samsung Galaxy S25 Plus, mentre sotto la scocca troveremo il potente Snapdragon 8 Elite, il processore che ha equipaggiato l’intera serie degli S25. Le opzioni di memoria includeranno tagli da 256 GB e 512 GB di storage, abbinati a 12 GB di RAM.

Ricordiamo infine che, per quanto riguarda il design, è prevista una palette di colori che spazia dal classico Nero all’elegante Argento, fino ad una raffinata tonalità di Blu. Concludiamo parlando del prezzo: in Europa, Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere disponibile a partire da circa 1.200 euro per la versione base.