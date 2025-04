Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: online le specifiche del pieghevole economico

Dopo mesi di indiscrezioni e render trapelati, iniziano finalmente ad emergere le prime specifiche ufficiali di Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, la versione più accessibile della serie di smartphone pieghevoli dell’azienda.

Secondo quanto riportato da Galaxy Club, la variante internazionale, identificata dal codice SM-F761B, sarà equipaggiata con il chipset Exynos 2400e e 8 GB di RAM, la stessa configurazione vista lo scorso anno sul Samsung Galaxy S24 FE. Questa scelta confermerebbe l’intenzione di Samsung di mantenere una certa coerenza tra i modelli “Fan Edition”, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo competitivo.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo dovrebbe ereditare la stessa doppia fotocamera del Galaxy Z Flip 5, con un sensore principale da 12 megapixel affiancato da un ultra-wide sempre da 12 MP. Frontalmente, invece, è prevista una fotocamera da 10 MP per selfie e videochiamate. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla capacità della batteria, ma il recente passaggio presso l’ente di certificazione cinese 3C ha rivelato il supporto per la ricarica rapida a 25W, con la consueta assenza del caricabatterie nella confezione.

Una delle scelte più interessanti riguarda il processore. Tradizionalmente, Samsung ha riservato i chip Snapdragon ai modelli destinati al mercato statunitense, ma con il Galaxy S24 FE questa regola è “infranta”, adottando l’Exynos 2400e a livello globale. Se Samsung Galaxy Z Flip 7 FE dovesse seguire la stessa strada, potrebbe segnare un ulteriore passo in avanti verso l’uniformità delle specifiche tra i diversi mercati.

Il lancio è previsto per la seconda metà dell’anno, in concomitanza con i modelli top di gamma Z Flip 7 e Z Fold 7. Il prezzo resta ancora un’incognita, ma è lecito aspettarsi una differenza significativa rispetto al modello standard, che renderebbe Samsung Galaxy Z Flip 7 FE un’opzione più accessibile per chi vuole entrare nel mondo dei foldable senza spendere una fortuna.