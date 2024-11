Samsung Galaxy S25 Ultra è irresistibile in queste nuovissime immagini

Samsung, tenendo conto delle recenti indiscrezioni trapelate sul web, sta predisponendo numerose opzioni di colore per il suo prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra che, nel complesso, potrebbe includere ben sette varianti.

Quattro colorazioni standard arriveranno su tutti i canali di vendita, mentre le altre tre saranno offerte in esclusiva sullo store online di Samsung. Gli utenti potranno così personalizzare il loro smartphone scegliendo fra una vasta gamma cromatica, che cerca di rispondere ai gusti di una clientela sempre più diversificata ed esigente.

Samsung Galaxy S25 Ultra: pura eleganza in questi render

Immagini

I quattro colori standard del Samsung Galaxy S25 Ultra, secondo le immagini in alta risoluzione condivise da @technizoconcept su X (Twitter), includono Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Blue e Titanium Silver.

Le tonalità “titanio” conferiscono al dispositivo un’estetica sobria e sofisticata, che si allinea con le opzioni cromatiche del precedente Galaxy S24 Ultra, ad eccezione del giallo titanio, un colore molto più vivace di cui si è parlato nelle scorse settimane, che ha attirato l’attenzione per la sua originalità. Tuttavia, essendo una previsione attribuibile ai fan, i colori rappresentati nei render potrebbero non corrispondere esattamente alle tonalità ufficiali che Samsung sceglierà.

Un aspetto interessante di queste immagini riguarda la cornice, che appare in argento scuro per tutti i modelli mostrati. Samsung, però, potrebbe adottare una strategia differente, come ha già fatto in passato con altri modelli Ultra: alcune varianti di colore, infatti, dovrebbero avere una cornice in pendant, mentre altre potrebbero distinguersi per un maggiore contrasto con cornici argentate o nere.

Al momento, tuttavia, la società non ha confermato nulla circa i colori ufficiali, né in merito agli altri dettagli estetici del suo prossimo top di gamma. Ricordiamo che la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25 è prevista per l’inizio del prossimo anno, di conseguenza Samsung potrebbe svelare nuovi dettagli a breve.