Samsung Galaxy S25 Ultra: dite pure addio a queste funzioni della S Pen

Samsung, tra pochi giorni, presenterà al mondo la nuova serie dei Galaxy S25, con l’attesissimo modello Ultra a fare da capofila.

Questo specifica linea di smartphone Samsung, rivolta a chiunque cerchi il massimo delle performance in termini di produttività, si è distinta nel tempo grazie all’integrazione della S Pen ed alle funzioni ad essa associate.

Tuttavia, recenti indiscrezioni presuppongono un cambiamento che sta già facendo discutere: la S Pen in dotazione con il Samsung Galaxy S25 Ultra non avrà più le funzionalità Bluetooth.

S Pen senza Bluetooth per Samsung Galaxy S25 Ultra

A quanto pare, l’S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra perderà le “Air Actions“, vale a dire quelle azioni che permettono di controllare il telefono a distanza. Addio quindi alla possibilità di scattare foto, cambiare fotocamera o navigare tra le app con semplici gesti della penna. Queste caratteristiche, già introdotte con i Samsung Galaxy Note, per poi approdare anche sui Galaxy Z Fold, avevano conquistato molti utenti per la loro effettiva praticità.

Viene spontaneo chiedersi quale sia il motivo alla base di questa scelta intrapresa da Samsung. L’azienda potrebbe aver notato come molti utenti non sfruttassero le “Air Actions” e le funzionalità Bluetooth collegate. Inoltre, il nuovo design del Galaxy S25 Ultra, con angoli più arrotondati ed una S Pen di dimensioni ridotte, potrebbe aver giocato un ruolo non trascurabile nella decisione di eliminare tali funzioni.

Nonostante l’utilità della S Pen per disegnare e prendere appunti rimanga invariata, la decisione di eliminare il Bluetooth potrebbe deludere chi, per lavoro o svago, si era ormai abituato a sfruttare le “Air Actions”. Resta da capire se questo cambiamento, forse dettato da una riduzione di costi o di spazio, influenzerà l’immagine di alta gamma della linea Ultra. Solo quando Samsung presenterà ufficialmente i nuovi Galaxy S25 potremo ottenere maggiori chiarimenti a riguardo, capendo se le nuove scelte della società incontreranno il favore e le esigenze degli utenti.