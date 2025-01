Samsung Galaxy S25: novità in arrivo per le funzioni di intelligenza artificiale

Manca davvero poco al debutto della serie Samsung Galaxy S25, che promette di alzare l’asticella per quanto riguarda le prestazioni e le funzionalità.

La società ha puntato in maniera decisa sulla suite di intelligenza artificiale, con nuove implementazioni grazie a cui Samsung spera di rendere l’esperienza utente più fluida e versatile.

Le indiscrezioni più recenti, trapelate online, si concentrano in particolare su tre aree: la ricerca visiva, l’editing video e le chiamate.

Intelligenza artificiale ancora più efficiente e completa sui nuovi Samsung Galaxy S25

Per cominciare, sembra che la funzione Cerchia e cerca (Circle To Search) verrà potenziata: si potrà infatti utilizzare per identificare persone taggate nei video direttamente dall’applicazione di editing Samsung Studio. Non solo, si parla della possibilità di estrapolare immagini ad alta risoluzione dai video in riproduzione: una sorta di “fermo immagine” avanzato.

Nel campo dell’editing, l’AI Select dovrebbe permettere di ritagliare sezioni del video e trasformarle in GIF animate, ma resta da capire in cosa si distinguerà dalle soluzioni preesistenti, anche all’interno dello stesso software Samsung.

Ed ancora, Call Assist, il sistema di traduzione simultanea durante le chiamate, si espanderà: verranno aggiunte ben 20 nuove lingue alle 20 già supportate dai dispositivi Galaxy.

Le novità in ambito AI non sono finite: si parla di Homework AI, per aiutare gli studenti con i compiti a casa, Music Search, per identificare le canzoni, Routine migliorate ed integrazione con YouTube Notes. Non mancherà l’intervento di Gemini AI, che si farà spazio nella Now Bar, nel Calendario, nelle Note e nei promemoria Samsung.

Insomma, una ventata di novità che promette di rendere la serie dei Samsung Galaxy S25 un vero e proprio concentrato di tecnologia ed intelligenza artificiale.