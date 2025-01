Samsung Galaxy S25 Ultra e Plus in versione blu: occhio a questo dettaglio

Sembra proprio che Samsung stia per alzare l’asticella con i nuovi Galaxy S25, di cui si parla sempre più insistentemente. L’evento Unpacked del 22 gennaio potrebbe essere la vetrina di questi attesissimi smartphone e le indiscrezioni che circolano ci dando un’idea sempre più precisa di cosa potremmo aspettarci.

In particolare, sono trapelate delle immagini che mostrano Samsung Galaxy S25 Ultra e Plus nelle colorazioni blu, chiamate “Icy Blue" e “Titanium Blue“: un dettaglio che fa capire come l’azienda coreana stia puntando molto sull’estetica.

Samsung Galaxy S25 Ultra e Plus: nuove immagini

Immagini

Quello che colpisce fin da subito è la sottigliezza delle cornici che, specie nel caso di Samsung Galaxy S25 Ultra, sembrano ancora più ridotte rispetto a modelli di punta più recenti, compreso l’iPhone 16 Pro Max. Molti esperti del settore avevano già anticipato questa caratteristica: se le immagini si rivelassero veritiere, Samsung potrebbe davvero aver creato lo smartphone con i bordi più sottili. Nonostante questo, le dimensioni complessive dei telefoni non dovrebbero discostarsi in maniera significativa dai modelli precedenti: nessuno stravolgimento in vista.

Ma le novità non finiscono qui: pare che Samsung stia introducendo un sistema di ricarica wireless magnetica simile al MagSafe di Apple. Questa sarebbe una novità assoluta per la serie Galaxy e, sebbene non integrata direttamente nel telefono, si baserebbe sull’utilizzo di una speciale custodia magnetica. Quindi, chiunque desiderasse sfruttare questa tecnologia dovrebbe acquistare un accessorio extra. L’azienda sembra dunque aver superato le potenziali interferenze con la S Pen, che in passato ne avevano limitato l’introduzione.

Con queste mosse, Samsung si allinea con altri produttori che già offrono soluzioni simili, dando un segnale di grande attenzione verso le richieste del mercato. Non ci resta che aspettare il 22 gennaio per scoprire come tali caratteristiche influenzeranno l’esperienza d’uso quotidiana per i nuovi Samsung Galaxy S25, ma le premesse sono ottime.