iPhone 16 Pro Max non teme rivali per la potenza della sua batteria

Apple iPhone 16 Pro Max stupisce in termini di durata della batteria, pur non vantando un modulo con la capacità più elevata tra i top di gamma.

Con una batteria da 4685 mAh, iPhone 16 Pro Max ha superato diversi concorrenti dotati di moduli più grandi, dimostrando l’eccezionale efficienza del nuovo chip A18 Pro e del sistema operativo iOS 18.

iPhone 16 Pro Max è un campione di durata

Secondo Tom’s Guide, l’iPhone 16 Pro Max è durato 18 ore e 6 minuti nei test di utilizzo continuo, superando OnePlus 12 la cui batteria da 5400 mAh ha garantito una durata di 17 ore e 37 minuti. Altri competitor fra cui il Samsung Galaxy S24 e l’iPhone 16 Plus non sono stati all’altezza, registrando durate tra 16 e 17 ore. Questo rappresenta un enorme miglioramento anche rispetto al precedente iPhone 15 Pro Max, che è stato superato di oltre 4 ore.

Anche i colleghi di Phone Arena hanno testato l’iPhone 16 Pro Max in diverse situazioni comuni, come la navigazione web, lo streaming video su YouTube e il gaming 3D: in tutte le prove, lo smartphone ha dominato. Nella navigazione web, è durato 22 ore e 39 minuti, un margine impressionante rispetto ai rivali. Nello streaming video su YouTube è stato altrettanto competitivo, registrando 10 ore e 24 minuti di autonomia, mentre nel test di gioco 3D ha raggiunto 12 ore e 4 minuti superando quasi tutti i concorrenti, ad eccezione del Samsung Galaxy S24 Ultra che è durato qualche minuto in più.

Il successo dell’iPhone 16 Pro Max è attribuito non solo alla capacità della batteria ma soprattutto all’efficienza energetica dell’hardware e del software. Anche con batterie più grandi, modelli come il Galaxy S24 Ultra (5000 mAh), Pixel 9 Pro XL (5060 mAh) e OnePlus 12 (5400 mAh) non sono riusciti ad ottenere le stesse prestazioni.

Per cui, chiunque fosse alla ricerca di uno smartphone affidabile in termini di autonomia, farebbe bene a prendere in seria considerazione l’iPhone 16 Pro Max che, oltretutto, si distingue per un’ottima qualità costruttiva e per una suite di funzionalità in grado di soddisfare ogni esigenza.