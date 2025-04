Nothing Phone (2a): crolla il prezzo su Amazon, ora costa 242€

Il Nothing Phone (2a) diventa, sempre di più, uno dei modelli più interessanti della fascia media del mercato. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 242 euro, scegliendo la versione 8/128 GB, ora disponibile al nuovo minimo storico. In alternativa, c’è la versione 12/256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 309 euro. Per accedere subito alle promo basta premere sul box qui di sotto.

Nothing Phone (2a): un ottimo mid-range a questo prezzo

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a) comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, una garanzia di prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di una configurazione ottima per la fascia di prezzo.

Il chip è affiancato da 8/12 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con Nothing OS. Lo smartphone è Dual SIM ed è certificato IP54. Da segnalare anche la presenza di due fotocamere posteriori da 50 Megapixel (la seconda è ultra-grandangolare) e di una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. La back cover include i caratteristici LED.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) al prezzo scontato di:

242 euro per la versione 8/128 GB

309 euro per la versione 12/256 GB

L’acquisto può avvenire direttamente dal banner qui di sotto. Gli sconti sono validi solo per un breve periodo.