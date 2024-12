Samsung Galaxy S25 Ultra: una buona ed una cattiva notizia per le fotocamere

Samsung Galaxy S25 Ultra si avvicina, in compagnia degli altri due modelli della nuova gamma, vale a dire Galaxy S25 ed S25 Plus.

La qualità fotografica è un aspetto che non può essere minimamente trascurato nel caso dei moderni smartphone di fascia alta: molti produttori puntano su sensori di grandi dimensioni o su collaborazioni con brand storici nel campo dell’imaging.

Samsung ha scelto un approccio diverso, concentrandosi su un alto numero di megapixel e sui miglioramenti software. Secondo le recenti indiscrezioni, questa strategia verrà confermata anche con il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra, che adotterà un approccio conservativo sul fronte hardware.

Samsung Galaxy S25 Ultra: pochi stravolgimenti per le foto

Negli ultimi anni, Samsung è stata spesso criticata dai fan per un comparto hardware poco innovativo rispetto al passato: l’azienda ha infatti preferito migliorare la resa dei sensori esistenti attraverso aggiornamenti software mirati.

Anche nel caso del Samsung Galaxy S25 Ultra, le novità saranno piuttosto limitate: l’unico sensore completamente diverso sarà l’ultra-grandangolare ISOCELL JN3 da 50 MP, che sostituirà la vecchia versione da 12 MP. Gli altri sensori rimarranno invariati rispetto al Galaxy S24 Ultra, includendo un ISOCELL HP2 da 200 MP, un teleobiettivo Sony IMX754 da 10 MP con zoom ottico 3x ed un sensore periscopico Sony IMX854 da 50 MP con zoom ottico 5x. Per i selfie, resta confermata la fotocamera frontale S5K3LU da 12 MP.

Questa scelta potrebbe far apparire il Samsung Galaxy S25 Ultra meno competitivo rispetto ad altri smartphone di punta, in particolare quelli cinesi, noti per adottare tecnologie di ultima generazione. Tuttavia, la società ha dimostrato di saper compensare tali mancanze grazie all’ottimizzazione software, riuscendo ad offrire una qualità fotografica all’altezza delle aspettative. Con il 2025 ormai alle porte, resta da vedere se questi miglioramenti apportati da Samsung saranno sufficienti per mantenere il passo con la concorrenza e soddisfare il pubblico, sempre più esigenti quando si tratta di innovazioni nel comparto fotografico.