iPhone 16e: con 90€ di sconto diventa il best buy della gamma Apple (anche 256 GB)

iPhone 16e è protagonista di una nuova offerta su eBay con la possibilità di ottenere fino a 90 euro di sconto. Sfruttando la promo in corso, infatti, la versione da 128 GB dello smartphone ora costa 649 euro invece di 719 euro (con 70 euro di sconto) mentre quella da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 769 euro invece di 859 euro (con 90 euro di sconto). Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. A disponibile degli utenti ci sono due colorazioni, nero e bianco.

iPhone 16e: le specifiche tecniche

Con iPhone 16e è possibile acquistare un ottimo iPhone con il processore Apple A18 a 3 nm che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. C’è spazio anche per un display OLED da 6,1 pollici. Lo smartphone ha una fotocamera posteriore da 48 Megapixel e il sistema operativo iOS 18.4 con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la promo in corso è possibile acquistare iPhone 16e al prezzo scontato di:

649 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 769 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire in 3 rate e ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone, in questo momento, rappresenta l’occasione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Le specifiche, infatti, sono complete, il processore è veloce ed è anche possibile utilizzare Apple Intelligence.