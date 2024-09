Samsung Galaxy S25 Ultra avrà più memoria RAM del previsto

Samsung, nel mese di agosto, ha annunciato l’inizio della produzione dei chip di memoria più sottili al mondo per i dispositivi mobili, progettati allo scopo di migliorare le prestazioni dell’intelligenza artificiale.

I nuovi chip da 12 nm saranno disponibili in versioni da 12 GB e 16 GB. In virtù di questo, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere dotato di ben 16 GB di RAM: un notevole salto in avanti rispetto ai “soli” 12 GB presenti sui modelli attuali.

Samsung Galaxy S25 Ultra in arrivo con 16GB di RAM?

L’ultimo smartphone Samsung a vantare la presenza di 16 GB di RAM è stato il Galaxy S21 Ultra. Da allora, Samsung non ha più avvertito l’esigenza di andare oltre la configurazione massima dei 12 GB, anche nei modelli di fascia alta come il Galaxy S24 Ultra. Tuttavia, un recente tweet di Ice Universe (UniverseIce) ha nuovamente messo la pulce nell’orecchio:

Il famoso leaker ne è più che convinto: Samsung Galaxy S25 Ultra “avrà sicuramente una versione con 16 GB di RAM“. Ice Universe ha poi precisato come questa anticipazione sia da ritenere “confermata al 100%“, il che alimenta le aspettative dei potenziali consumatori nei confronti del prossimo flagship di casa Samsung.

Una simile evoluzione circa le specifiche tecniche potrebbe comunque non fare una grande differenza nell’uso quotidiano, almeno per la maggior parte degli utenti: i 12 GB di RAM a bordo di Samsung Galaxy S24 Ultra sono già più che sufficienti per gestire in scioltezza le applicazioni ed i giochi più impegnativi. Allo stesso tempo, la disponibilità di 16 GB di RAM sarebbe particolarmente utile per le attività legate all’intelligenza artificiale di Galaxy AI, migliorandone la velocità di elaborazione.

Si prevede inoltre che la configurazione da 16 GB di RAM sarà esclusiva del Samsung Galaxy S25 Ultra, mentre i modelli Galaxy S25 standard e Galaxy S25 Plus rimarranno probabilmente fedeli ai 12 GB: tale strategia permetterà di differenziare ulteriormente la versione Ultra, che si rivolge in principal modo al pubblico più esigente in termini di prestazioni e tecnologie avanzate.