Samsung Galaxy S25: tutti i modelli a confronto in questa foto esclusiva

La futura gamma dei Samsung Galaxy S25 continua a tenere alta la curiosità del pubblico, anche grazie alle numerose indiscrezioni emerse negli ultimi tempi.

Ice Universe, uno dei più noti informatori del settore, ha condiviso un’immagine che sta già facendo il giro del web: si tratta delle unità dummy di ogni singola versione di Samsung Galaxy S25, l’una di fianco all’altra.

Lo scatto si focalizza sulle caratteristiche estetiche dei tre smartphone, mettendo in evidenza una maggiore uniformità rispetto ai modelli della serie Galaxy S24, soprattutto nella zona frontale.

Samsung Galaxy S25: tutta la “famiglia” è qui riunita

Tutte e tre le unità della serie, ovvero Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25 standard saranno dotati di display piatti e cornici sottili. Un dettaglio interessante riguarda proprio le cornici, che risultano molto simili tra loro ed uniformi, seppur con lievi differenze. Il Galaxy S25 Ultra sarà quello con le cornici più ridotte, seguito dal Galaxy S25, mentre il Samsung Galaxy S25+ avrà cornici leggermente più spesse rispetto agli altri due modelli.

Per quanto riguarda il lancio, si prevede che i tre smartphone Samsung arriveranno all’inizio del 2025, probabilmente a gennaio, seguendo il ciclo di rilascio che il colosso sudcoreano ha messo in atto anche con la precedente serie dei Samsung Galaxy S24. Pur mancando ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale, non è escluso che possano emergere ulteriori anticipazioni con l’avvicinarsi della data prestabilita.

Dal punto di vista hardware, ricordiamo che gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 dovrebbero essere alimentati dal chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, ma non è ancora del tutto chiaro se l’azienda deciderà di utilizzare anche il processore Exynos 2500 in alcuni mercati. Naturalmente, Samsung Galaxy S25 Ultra sarà il dispositivo più potente della gamma e si porrà in diretta competizione con gli attuali flagship, tra cui iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max di Apple.