Samsung Galaxy S25 Ultra: nessuno ha cornici così sottili, neanche gli iPhone 16

Samsung vuole stupire il pubblico con il lancio del suo prossimo smartphone di punta, Galaxy S25 Ultra, che promette importanti novità dal punto di vista estetico e tecnico.

Le anticipazioni emerse finora hanno mostrato un design con cornici estremamente sottili attorno al display, talmente ridotte da battere persino quelle del suo predecessore, Samsung Galaxy S24 Ultra, oltre che quelle di smartphone realizzati dalla concorrenza.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Secondo quanto rivelato da @UniverseIce su X (Twitter), queste cornici saranno le più sottili mai viste su uno smartphone, superando in tal senso anche dispositivi come iPhone 16 Pro Max e Xiaomi 15. Un dettaglio che farà certamente piacere ai numerosi fan del brand.

C’è molta curiosità anche in relazione a quelle che saranno le varianti cromatiche disponibili per Samsung Galaxy S25 Ultra, che sembrano puntare su combinazioni eleganti e sofisticate. Le quattro opzioni di colore svelate finora includono nero, blu, bianco e grigio. La versione nera combina una cover posteriore scura con una cornice argentata, mentre il blu colpisce per le sfumature di azzurro. La variante bianca si distingue per l’eleganza dei dettagli argentati, mentre il grigio introduce uno stile unico grazie a sfumature dorate sia sulla cover che sulla cornice.

Combinando design minimalista ed innovazione tecnica, Samsung Galaxy S25 Ultra sembra destinato ad imporsi come uno degli smartphone Android più desiderati del prossimo anno. Infine, vi ricordiamo che l’intera serie dei Samsung Galaxy S25, incluso il modello standard e la versione Plus, è in arrivo il prossimo mese: certamente, spunteranno altre anticipazioni prima del lancio ufficiale, riguardo a cui vi terremo informati.