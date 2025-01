Samsung Galaxy S25 Slim su Geekbench: punteggi sotto le aspettative

Nonostante il CES 2025 in pieno svolgimento, l’attenzione degli appassionati di tecnologia si è rapidamente spostata verso un altro imperdibile appuntamento: il Galaxy Unpacked di Samsung, in programma per il 22 gennaio.

Oltre ai nuovi Samsung Galaxy S25, potrebbe debuttare anche il Galaxy S25 Slim, un modello che promette di sfidare i canoni di sottigliezza nel mondo degli smartphone.

Samsung Galaxy S25 Slim punterà (tutto?) sull’estetica

Il chiacchierato Samsung Galaxy S25 Slim ha fatto capolino su Geekbench, rivelando alcuni dettagli sulle sue specifiche tecniche. Uno smartphone pensato per competere direttamente con l’analoga versione “Air” dell’iPhone 17, che arriverà in un secondo momento.

I punteggi di Geekbench, sebbene non rappresentino la totalità della performance, offrono un’anteprima da non trascurare. Samsung Galaxy S25 Slim ha ottenuto un punteggio di 3005 nel test single-core e 6945 nel multi-core. Questi risultati, pur non essendo i più elevati nel panorama attuale, non devono ingannare: le potenzialità dello smartphone sembrano essere notevoli. L’analisi dei dati provenienti dal benchmark rivela la presenza di 12GB di RAM e del sistema operativo Android 15.

Il cuore pulsante del Samsung Galaxy S25 Slim sarà un chip Qualcomm octa-core, con sei core operanti a 3.53 GHz e due a 4.47GHz. Questa configurazione lascia intendere l’adozione dello Snapdragon 8 Elite, un processore di fascia alta che dovrebbe garantire prestazioni molto elevate. Il numero di modello identificativo è SM-S937U. Tra le indiscrezioni non confermate, si vocifera che Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe superare l’iPhone 17 Air in termini di sottigliezza, con uno spessore di soli 6mm contro i 6,2mm del rivale. Nonostante le dimensioni ridotte si parla di una batteria da 5000 mAh e di una fotocamera principale da ben 200 megapixel.

Il lancio sul mercato del Samsung Galaxy S25 Slim è previsto nel secondo trimestre di quest’anno e ci aspettiamo maggiori dettagli a riguardo, anche dal punto di vista tecnico, proprio nel corso dell’evento Galaxy Unpacked.