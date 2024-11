Samsung Galaxy S25 Slim: quando esce? Un'attesa più lunga del previsto

Samsung intende diversificare la linea dei Galaxy S25 con un nuovo modello: parliamo del Samsung Galaxy S25 Slim, di cui in più occasioni ci siamo già occupati.

Secondo le anticipazioni, questa variante sarà lanciata più avanti nel 2025, dopo l’uscita delle unità principali, il cui arrivo è previsto per il mese di gennaio.

Samsung Galaxy S25 Slim si farà desiderare

Mentre i tre modelli di punta introdurranno le più recenti innovazioni di Samsung, il Galaxy S25 Slim rappresenterà una soluzione alternativa e sarà probabilmente lanciato ad aprile.

Come detto, Samsung Galaxy S25 Slim si distinguerà soprattutto per la sua forma snella e compatta. Dotato di uno schermo piatto da 6,7 pollici, leggermente più piccolo rispetto ai modelli principali, questo smartphone sarà più maneggevole e non rinuncerà all’eleganza. Fra le altre caratteristiche ricordiamo la fotocamera principale da 200 MP, con sensore ISOCELL HP2 di Samsung. Un dettaglio tecnico che sarà particolarmente apprezzato dagli amanti delle foto che, tuttavia, preferiscono un telefono leggero e sottile ai più “voluminosi” modelli Ultra e Plus.

L’introduzione del Galaxy S25 Slim riflette l’impegno di Samsung nel rispondere alle nuove tendenze di mercato, con i gusti dei consumatori che cambiano di anno in anno e con estrema rapidità. L’azienda vuole quindi offrire opzioni diversificate, che spazino da unità innovative e robuste fino ad arrivare a modelli in grado di valorizzare l’estetica e la portabilità. L’arrivo del Samsung Galaxy S25 Slim, quindi, andrà incontro ad una fetta di pubblico ben precisa, distinguendosi anche per un vantaggioso rapporto qualità-prezzo.

In generale, Samsung ha un’agenda piuttosto fitta per il prossimo anno: oltre al lancio dei Galaxy S25 e del modello S25 Slim, l’azienda dovrebbe presentare i nuovi dispositivi pieghevoli entro l’estate. In particolare, tra questi figurerebbero il Galaxy Z Flip FE ed i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, anche se le effettive tempistiche di rilascio da parte di Samsung restano incerte.