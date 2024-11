Ecco perché Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe rubare la scena all'S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Slim, escludendo clamorose smentite dell’ultimo momento, dovrebbe entrare a far parte della nuova famiglia dei Galaxy S25, che avremo modo di conoscere all’inizio del prossimo anno.

Per questo specifico modello, Samsung avrebbe pensato ad uno spessore notevolmente più ridotto rispetto alle altre unità della serie. Tuttavia, potrebbero esserci delle sorprese anche in relazione alla scheda tecnica.

Samsung Galaxy S25 Slim avrà una fotocamera Ultra?

Secondo le indiscrezioni diffuse dal tipster Ice Universe su X (Twitter), Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe montare una fotocamera principale di livello “Ultra”: stiamo parlando dello stesso sensore da 200 MP, con stabilizzazione ottica (OIS), con cui molto probabilmente sarà equipaggiato proprio il top di gamma della nuova serie, vale a dire Galaxy S25 Ultra. Tuttavia, solo la fotocamera principale dovrebbe ricevere un simile aggiornamento: i rimanenti sensori richiamerebbero quelli presenti sul modello standard.

La scelta di includere una fotocamera Ultra sul Samsung Galaxy S25 Slim sarebbe indicativa della volontà di portare alcune caratteristiche premium a bordo di un dispositivo più sottile ma, al tempo stesso, meno costoso. Dal punto di vista strategico, Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe essere commercializzato come modello di prova in edizione limitata, per sondare le richieste di mercato in relazione ad uno smartphone ultra-sottile ma con fotocamera avanzata. In seguito, Samsung potrebbe decidere di distribuirlo in modo selettivo e, in base all’accoglienza da parte degli utenti, valutare l’espansione della linea Slim con ulteriori dispositivi.

Proprio in ottica di mercato potrebbero svilupparsi le dinamiche più interessanti. Samsung Galaxy S25 Slim rappresenterebbe il giusto compromesso tra form factor ergonomico e capacità fotografiche di alto livello. Per cui, tutti coloro che di base avrebbero acquistato l’S25 Ultra perché attratti in principal modo dalle sue potenzialità nel campo dell’imaging potrebbero effettivamente risparmiare qualche soldino, rinunciando sì ad ulteriori funzionalità all’avanguardia ma portando a casa uno smartphone Samsung dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e comunque superiore al modello base.