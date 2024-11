Come sarà lo smartphone trifold di Samsung? Ce lo dice questo brevetto

Samsung continua a lavorare sulle prossime innovazioni nel settore degli smartphone pieghevoli e, in base agli ultimi rumor, l’azienda sarebbe pronta a lanciare un modello trifold nel 2025.

Questo progetto si inserisce in una strategia di rilancio scaturita dai recenti risultati finanziari, ben sotto le aspettative, legati in parte alle vendite dei Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

La concorrenza, ed in particolare le aziende cinesi come Huawei, sta spingendo Samsung a cercare nuove soluzioni per riconquistare terreno e rispondere alle nuove sfide del mercato.

Samsung prepara un Galaxy Z Fold con doppia piega

Un recente brevetto depositato da Samsung indica i dettagli tecnici di uno smartphone trifold, pensati per migliorare la resistenza e l’affidabilità di un dispositivo che, per l’appunto, si piega in tre sezioni. Gli smartphone pieghevoli sono naturalmente più soggetti a danni, e un design di questo tipo presenta ulteriori complessità che richiedono specifiche contromisure. Per esempio, Samsung ha pensato ad un sistema di aperture strategiche per ridurre la pressione sullo schermo durante i movimenti di piegatura ed apertura: in questo modo è possibile estendere lo schermo senza rischi di eccessiva tensione, che potrebbe danneggiare la struttura del dispositivo.

Il brevetto descrive anche l’uso di materiali resistenti come strati adesivi, supporti in acciaio inossidabile e vetro, che forniscono robustezza sia allo schermo e sia al corpo del dispositivo. Un ulteriore strato antiriflesso, creato con una resina sintetica, aiuta la visibilità del display, mentre uno strato “scudo” sottostante previene l’infiltrazione di polvere ed altre sostanze. Samsung ha inoltre progettato un sistema di ammortizzazione integrato per attutire i colpi in caso di cadute accidentali, proteggendo lo schermo e la parte interna del dispositivo.

Nonostante questi sviluppi, Samsung ha perso la possibilità di essere il primo produttore ad introdurre sul mercato uno smartphone trifold, poiché Huawei ha già lanciato il suo Mate XT Ultimate Design. Samsung, tuttavia, potrebbe trarre vantaggio dall’esperienza per perfezionare la sua proposta.