Samsung Galaxy S25: nuove foto e dimensioni di tutti i modelli a confronto

I nuovi Samsung Galaxy S25, come già sappiamo, arriveranno durante il primo trimestre del prossimo anno. Nel frattempo, continuano le anticipazioni relative al design ed a tutte le altre novità che gli attesi smartphone introdurranno.

Uno dei cambiamenti principali riguarderà la One UI 7, interfaccia personalizzata di Samsung e basata su Android 15, che si preannuncia come una delle più significative evoluzioni degli ultimi anni.

Tuttavia, dal punto di vista del design, pare che Samsung abbia mantenuto un approccio meno drastico, limitandosi a perfezionare alcuni dettagli ma senza stravolgimenti radicali.

Samsung Galaxy S25: eccoli uno di fianco all’altro

Le immagini trapelate delle unità dummy in alluminio mostrano che i nuovi smartphone della gamma Samsung Galaxy S25 rimarranno fedeli al sostanziale minimalismo inaugurato con la serie Galaxy S23. L’azienda ha mantenuto cornici simmetriche su tutti i lati dello schermo, disponendo i sensori fotografici posteriori in modo indipendente piuttosto che raggrupparli in un unico modulo. Il design continuerà ad ispirarsi ai modelli recenti, come dimostrano i lati piatti: caratteristica ormai consolidata.

Per quanto riguarda le dimensioni, Samsung Galaxy S25 Plus sarà leggermente più sottile rispetto al modello passato, con misure di 158,44 x 75,79 x 7,35 mm: una calo rispetto ai 7,7 mm del Galaxy S24 Plus. Il modello base sarà ancora più compatto, con 146,94 x 70,46 x 7,25 mm, quindi anche più sottile rispetto all’S23 standard che misura 7,6 mm.

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà la versione più “ingombrante” della nuova serie, con dimensioni di 162,82 x 77,65 x 8,25 mm. Nonostante questo, sarà più sottile rispetto all’S24 Ultra da 8,6 mm. Questo modello, come da tradizione, ospiterà anche la S Pen. Una differenza notevole è rintracciabile in corrispondenza degli angoli, più arrotondati rispetto ai predecessori: tale modifica dovrebbe garantire una presa nettamente più comoda e salda rispetto al Galaxy S24 Ultra.

Ci aspettiamo nuovi leak con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale. Per completezza di informazione, nei giorni scorsi vi abbiamo anche parlato della possibile assenza di Samsung Galaxy S25 FE che, invece, dovrebbe essere rimpiazzato da un nuovo modello denominato Galaxy S25 Slim.