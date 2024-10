Samsung Galaxy S25 FE non ci sarà? Questo modello dovrebbe rimpiazzarlo

La curiosità del pubblico è tutta rivolta al lancio della serie Samsung Galaxy S25 ma, allo stesso tempo, emergono nuovi dettagli circa il possibile Samsung Galaxy S25 FE.

Questo specifico modello, in linea con le unità presentate finora, potrebbe non arrivare mai sul mercato. Esiste infatti la possibilità che venga sostituito con una nuova versione denominata Samsung Galaxy S25 Slim: il nome fa già intuire molto.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy S25 Slim

Secondo un rapporto pubblicato da The Elec e condiviso dal tipster Abhishek Yadav, Samsung potrebbe apportare alcune modifiche significative alla Fan Edition, che includono un design più sottile e l’adozione di un chipset MediaTek Dimensity 9400: scelta insolita rispetto ai soliti Qualcomm o Exynos.

La caratteristica più interessante del nuovo Samsung Galaxy S25 Slim è dunque la riduzione dello spessore. Samsung avrebbe intenzione di utilizzare una batteria più sottile ma con una superficie più ampia, mantenendo così le stesse dimensioni dello schermo visto su Galaxy S24 FE, vale a dire un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici. Questo approccio consentirebbe di ottenere un telefono di fascia media più elegante, che potrebbe sfidare direttamente l’iPhone 17 Air di Apple.

La decisione di adottare un chipset MediaTek Dimensity 9400 rappresenterebbe una mossa interessante per Samsung, che finora ha puntato soprattutto su Snapdragon di Qualcomm o Exynos, il suo SoC proprietario. Tale scelta potrebbe rivelarsi un esperimento per esplorare nuovi mercati e diverse strategie di produzione.

Il lancio del Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe avvenire nel corso del 2025, ma il dispositivo è ancora in fase di sviluppo. Oltre a questo, The Elec ha confermato le dimensioni dello schermo per gli altri modelli della serie Galaxy S25. Nello specifico, il Galaxy S25 standard avrà un display da 6,2 pollici, mentre il Galaxy S25 Plus monterà un pannello da 6,7 pollici ed infine il Galaxy S25 Ultra sarà dotato di uno schermo da 6,9 pollici. Queste dimensioni rappresentano un leggero incremento rispetto ai modelli della serie Galaxy S24.

Nonostante l’uscita del Samsung Galaxy S25 FE, o Galaxy S25 Slim che dir si voglia, sembri ancora lontana, le anticipazioni sottolineano un lavoro che la società intende portare avanti per assicurare al pubblico uno smartphone competitivo, dal prezzo vantaggioso e con un aspetto diverso dal solito.