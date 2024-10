Samsung Galaxy S25: la batteria verrà "potenziata" dall'intelligenza artificiale

La nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S25, attesa per il mese di gennaio, promette diversi miglioramenti in termini di durata della batteria e capacità di ricarica, nonostante l’ipotesi che le capacità dei singoli moduli restino invariate rispetto ai modelli precedenti.

Samsung Galaxy S25: tre campioni di autonomia?

Per i nuovi Samsung Galaxy S25 si prevendono considerevoli progressi in relazione all’efficienza energetica, ulteriormente ottimizzata dal chipset Snapdragon 8 Gen 4, diretto successore dello Snapdragon 8 Gen 3 presente sui modelli della serie Galaxy S24.

Oltre a questo, Samsung starebbe sviluppando una funzionalità avanzata di intelligenza artificiale (AI) per la batteria, progettata per ridurre efficacemente il consumo energetico del dispositivo. Questo sistema dovrebbe limitare in specifici contesti l’uso del processore e del modem 5G, al fine di prolungare la durata ma senza compromettere l’esperienza utente.

Nonostante le anticipazioni escludano aumenti nella capacità della batteria, una migliore efficienza del chipset e l’uso dell’intelligenza artificiale potrebbero davvero prolungare l’autonomia. Nel concreto, i singoli moduli dovrebbero allinearsi a quelli già integrati sui modelli attuali: per cui, è lecito aspettarsi una batteria da 5000 mAh per il Galaxy S25 Ultra, 4900 mAh per il Galaxy S25 Plus e 4000 mAh per il Galaxy S25 standard.

Anche per quanto riguarda le velocità di ricarica, i prossimi smartphone Samsung non dovrebbero riservare particolari sorprese. Galaxy S25 manterrà probabilmente la ricarica cablata da 25 W, mentre i modelli Plus e Ultra continuerebbero a supportare una ricarica rapida a 45 W. In riferimento al sistema di ricarica wireless, i nuovi modelli dovrebbero supportare almeno i 15 W, come le generazioni precedenti, ma si spera nell’implementazione della ricarica wireless magnetica Qi2.

Praticamente certa, invece, la disponibilità della ricarica wireless inversa, che consente di ricaricare altri dispositivi utilizzando lo smartphone al pari di una power bank: anche in questo caso, le velocità evidenziabili sui Samsung Galaxy S25 potrebbero essere simili a quelle delle unità attuali, con lo standard 4,5 W.