Samsung Galaxy S25, tutti i modelli della serie a confronto: qual è il più sottile?

Le prime immagini del misterioso Samsung Galaxy S25 Slim sono state diffuse proprio in questi giorni, rivelando il nuovo membro della famiglia S25. Questo modello, pur condividendo il DNA della serie, potrebbe raggiungere il mercato con un ritardo di diversi mesi rispetto alle altre unità.

A titolo di paragone, il leaker Ice Universe ha pubblicato numerosi render che mostrano tutti i Samsung Galaxy S25, Slim compreso, l’uno di fianco all’altro, permettendoci di apprezzare meglio le loro differenze.

Samsung Galaxy S25 Slim: quanto è più sottile rispetto agli altri modelli della serie?

Il punto focale nel caso del Samsung Galaxy S25 Slim è, come suggerito dal nome, la sua sottigliezza. Nonostante ciò, con i suoi 6,4 mm di spessore, non si discosta in modo eclatante dal Galaxy S25 (7,2 mm). Il Galaxy S25 Plus si attesta a 7,3 mm, mentre il top di gamma, l’S25 Ultra, arriva ad 8,2 mm.

Immagini

La differenza di spessore tra lo Slim e gli altri modelli appare minima, quasi impercettibile nel confronto con l’S25 e l’S25 Plus, mentre risalta maggiormente rispetto al Samsung Galaxy S25 Ultra. Questo dettaglio solleva interrogativi sulla vera necessità di una simile variante. È risaputo che anche Apple stia lavorando a un modello più sottile, l’iPhone 17 Air, che si preannuncia con uno spessore di 5,5 mm, inferiore al Galaxy S25 Slim.

Ice Universe ha realizzato anche una panoramica frontale degli S25: il più piccolo è il modello base, con un display da 6,2 pollici. L’S25 Plus e lo Slim condividono schermi da 6,7 pollici, mentre l’S25 Ultra è il più imponente con un pannello da 6,9 pollici. Samsung Galaxy S25 Slim si posiziona come una versione più snella dell’S25 Plus, ma le differenze minime in termini di spessore lasciano spazio ad alcune riserve circa la sua reale unicità. Un vantaggio potrebbe consistere in un peso minore: dettaglio che potrebbe influenzare la scelta potenziali consumatori di Samsung.