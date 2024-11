Samsung Galaxy S25: le performance della versione base non convincono

Samsung si sta preparando per il lancio della nuova serie di smartphone Galaxy S25, previsto per il mese di gennaio. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli circa il modello standard.

Samsung Galaxy S25, identificato su Geekbench con il numero di modello “SM-S931N” per il mercato coreano, sarà alimentato dal chipset personalizzato Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Questo processore raggiunge una velocità di clock pari a 4,47 GHz, superiore a quella dello Snapdragon 8 Elite standard (4,32 GHz), confermando l’approccio esclusivo di Samsung per i suoi flagship.

Il dispositivo in prova, oltretutto, è equipaggiato con ben 12 GB di RAM, offrendo una configurazione di fascia alta. Tuttavia, i punteggi riportati su Geekbench lasciano perplessi.

Prestazioni deludenti per Samsung Galaxy S25

Come potete osservare, Samsung Galaxy S25 ha ottenuto punteggi di 2481 nel test single-core ed 8658 nel test multi-core. Questi valori sono nettamente inferiori rispetto a quelli ottenuti dai dispositivi concorrenti, come OnePlus 13 e iQOO 13, che superano regolarmente i 3100 e 10000 punti nei due test.

Le possibili ragioni di queste performance sottotono includono un differente sistema di raffreddamento nel modello base o una deliberata scelta progettuale di Samsung per evitare surriscaldamenti. È noto che i chipset “For Galaxy” tendono a raggiungere punteggi inferiori rispetto alle versioni standard della serie Snapdragon 8.

In generale, ci sono buone notizie per i mercati europei e indiani: secondo il noto leaker Ice Universe, tutta la serie Galaxy S25 potrebbe adottare chipset Snapdragon, eliminando la diversificazione tra regioni che aveva caratterizzato i precedenti lanci, ma si tratta pur sempre di una voce di corridoio che in realtà potrebbe non concretizzarsi.