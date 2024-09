Samsung Galaxy S25: la capacità della batteria non cambierà

Si è parlato tanto nelle settimane scorse della batteria della famiglia di smartphone Samsung Galaxy S25: ora, un nuovo rumor proveniente dall’Olanda sostiene che di fatto non ci saranno cambiamenti rispetto i Samsung Galaxy S24.

La notizia, riportata da GSMArena.com, proviene dalla rivista olandese GalaxyClub che sostiene come la batteria di Samsung Galaxy S25+ avrà una capacità nominale di 4755mAh e una capacità tipica di 4900mAh. Per intenderci, la stessa rispetto la generazione attuale.

Stesso discorso per gli altri modelli della lineup, Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra, che monteranno rispettivamente batterie da 4000mAh e 5000mAh. Anche per le velocità di ricarica non si attendono cambiamenti, con 25W per il modello base e 45W per le versioni Plus e Ultra.

Sempre la stessa fonte poi ha parlato anche delle fotocamere e anche qui si va per una conferma delle stesse configurazioni fatta eccezione per il Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe effettivamente ricevere un aggiornamento in tal senso. Nel dettaglio, si parla di un obiettivo principale da 200 megapixel, una unità ultrawide da 50 megapixel, un teleobiettivo 3x da 50 megapixel e un teleobiettivo 5x da 50 megapixel.

Altre fonti sostengono invece che il modello Ultra avrà soltanto un miglioramento della fotocamera ultrawide, con tutto il resto che manterrà la configurazione di S24 Ultra.