Samsung Galaxy S25 ha ora il suo personalissimo portafoglio magnetico

La nuova serie dei Samsung Galaxy S25 segna un passaggio importante anche per quanto riguarda il mondo degli accessori destinati agli smartphone.

Per la prima volta, questi modelli di Samsung sono dotati della certificazione Qi2 Ready, una tecnologia che apre le porte ad una vasta gamma di accessori magnetici, compatibili sia con lo standard MagSafe che con Qi2: caricabatterie wireless, power bank, portafogli e supporti che si agganciano magneticamente ai Galaxy S25 per offrire una maggiore praticità.

Samsung realizza il suo esclusivo portafoglio magnetico per Galaxy S25

Immagini

Tra questi accessori, i portafogli magnetici stanno guadagnando sempre più popolarità e, se prima erano forniti quasi esclusivamente da produttori terzi, ora anche Samsung ha deciso di entrare in gioco. L’azienda coreana ha infatti lanciato il suo portafoglio magnetico ufficiale, pensato appositamente per i modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra.

Il Magnetic Wallet di Samsung, identificato dal codice GP-TOU024SAG, è già disponibile online sul sito web statunitense dell’azienda. Generalmente venduto a 29,99 dollari, per un periodo limitato viene proposto con uno sconto del 50%, arrivando così a costare solo 14,99 dollari. Questo accessorio è disponibile in colorazione nera e presenta una rifinitura in similpelle. Ha una capienza di 2-3 carte, di qualunque tipologia esse siano.

Un dettaglio interessante è che il portafoglio di Samsung, pur essendo magnetico, non copre i sensori più in basso del modulo fotografico posteriore dei Galaxy S25, grazie ad un anello magnetico rialzato che lo posiziona in modo perfetto al di sotto dell’ultimo obiettivo, evitando così possibili sovrapposizioni. L’azienda sottolinea poi come questo accessorio abbia ottenuto la certificazione Universal Samsung C&T Magnetic Wallet, il che garantisce una certa qualità e affidabilità.

Un altro dettaglio curioso è che, nel caso del pubblico statunitense, ordinando ora questo portafoglio magnetico potrebbe arrivare a casa prima del Samsung Galaxy S25 vero e proprio, le cui consegne dovrebbero partire dal prossimo 3 febbraio.