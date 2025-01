Samsung Galaxy S25 Ultra costa troppo? Questa versione in oro decisamente sì

Caviar, il brand di lusso noto per le sue personalizzazioni “stravaganti" degli smartphone di punta, ha recentemente svelato una nuova collezione basata sul Samsung Galaxy S25 Ultra, ispirata all’antico simbolo dell’uroboro.

Questa iniziativa celebra l’Anno del Serpente, fondendo simbolismi filosofici profondi con tecnologia all’avanguardia ed artigianato di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Caviar propone due versioni dal prezzo proibitivo

La collezione che ha per protagonista il Samsung Galaxy S25 Ultra, è denominata “Lunar Year" e si basa appunto sul concetto dell’uroboro, il serpente che morde la propria coda, simbolo di infinito, rinnovamento e dell’unità tra fine ed inizio. Questo emblema filosofico ha un significato speciale nelle tradizioni orientali, dove il serpente rappresenta saggezza, rinascita e prosperità.

Il modello di punta della collezione, il Samsung Galaxy S25 Ultra Ouroboros, è un esempio sorprendente di questa fusione tra arte e tecnologia. Il suo design include un uroboro tridimensionale realizzato in oro 999, avvolto attorno a una clessidra che contiene particelle dorate, le quali scorrono con indubbia grazia, simboleggiando il passaggio del tempo e il rinnovamento perpetuo. Questo modello lussuoso presenta anche un pannello in titanio con un’elegante finitura nera PVD e incisioni dorate, esprimendo sia durabilità che eleganza.

La collezione include anche il Samsung Galaxy S25 Ultra Dark Ouroboros, una versione più minimalista del tema. Questo modello presenta un uroboro nero realizzato in titanio di grado aerospaziale e rivestito con PVD nero, un materiale comunemente utilizzato negli orologi svizzeri di lusso. Il pannello in titanio è adornato con intricate incisioni che ricordano un cielo stellato, offrendo un’aura di mistero e raffinatezza.

I prezzi per la versione Ouroboros partono da $10.490 per il modello base con 256GB di storage, mentre le varianti da 512GB e 1TB sono rispettivamente proposte a $10.840 e $11.200. Invece, Samsung Galaxy S25 Ultra Dark Ouroboros, limitato a 99 pezzi, è disponibile a $13.910 per la versione da 256GB, arrivando fino a $14.630 per l’opzione da 1TB.