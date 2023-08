Samsung Galaxy S24 Ultra: lo schermo sarà INCREDIBILE

In queste ore sono trapelate in rete le specifiche tecniche complete dello schermo del prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra 5G; scopriamo insieme tutte le informazioni in merito.

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutto quello che sappiamo ad oggi

Mancano ancora tantissimi mesi al lancio della nuova serie Galaxy S24 di Samsung; in queste ore, grazie ad una serie di rumors trapelati sul web, veniamo a conoscere delle specifiche tecniche del pannello di nuova generazione di cui disporrà l’ammiraglia della line-up. A riportare i dati ci ha pensato l’insider di settore Ice Universe con un post su Twitter/X. Leggendo il tweet però, notiamo che il telefono della compagnia sudcoreana godrà di numerosi upgrade sul fronte della tecnologia. Il leakster non è sceso nei dettaglia ma ha confermato che ci sarà un grosso salto in avanti.

I can confirm that the Galaxy S24 Ultra has finally been upgraded screen. pic.twitter.com/YXPiTN8j06 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 14, 2023

Ad ogni modo, il tweet di Ice Universe è in linea con altri rapporti emersi sul web nelle settimane scorse. Di fatto, S24 Ultra potrebbe ricevere, oltre ad uno schermo di nuova generazione costruito con la tecnologia OLED M13 (una novità assoluta rispetto agli M11 e M12), anche di un nuovo processore di casa Samsung (un Exynos riprogettato da zero). Pensate che il display OLED M12 lo vedremo sui prossimi iPhone 15 Pro (vi ricordiamo che l'azienda sudcoreana fornisce gli schermi ad Apple da diversi anni) mente gli M11 sono presenti nella line-up Galaxy S23. Stando alle indiscrezioni quindi, il Galaxy S24 Ultra potrebbe essere un'ammiraglia senza eguali quando arriverà sul mercato, anche più incredibile del già ottimo Galaxy S23 Ultra.

