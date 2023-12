Samsung Galaxy S24: svelati i prezzi della nuova line-up?

In queste ore è trapelato il prezzo di vendita dei device della line-up Galaxy S24 di Samsung. Stando a quanto si legge, il costo dei terminali dovrebbe essere identico a quello dei Galaxy S23 del 2023.

Cerchiamo di fare ordine: la serie S24 dovrebbe venir presentata fra pochissime settimane. Si dice che l’evento Galaxy Unpacked dovrebbe tenersi il 17 gennaio ma al momento non si ha ancora una conferma ufficiale da parte della compagnia. Sicuramente i telefoni next-gen della compagnia sudcoreana dovrebbero avere tante funzionalità in più e molte delle quali saranno coadiuvate dall’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S24: trapelati i prezzi dei device

Manca sempre meno al debutto dei device di nuova generazione di Samsung; l’evento di lancio dei gadget è previsto, come detto, per il 17 gennaio 2024, stando ai rumor emersi in rete. La serie di punta sarà composta da tre smartphone: S24, S24+ e S24 Ultra e saranno venduti, stando a quanto afferma un report di Hankyung, allo stesso prezzo dei suoi predecessori. Il modello base partirà da 799 dollari per arrivare a 1199 dollari per l’Ultra. Tenete presente che ci potrebbero essere diverse configurazioni che porteranno ad avere costi più elevati.

Samsung vorrebbe mantenere i prezzi stabili per essere più competitiva nel settore di punta, andando così a minare il predominio di Apple con i suoi iPhone 15 Pro; inoltre, la compagnia spera di aumentare le vendite del 10% rispetto allo scorso anno.

Infine, gli ultimi rumor prevedono che il Galaxy S24 Ultra avrà uno schermo da 6,8″ QHD+ LTPO con luminosità di picco di 2600 nit; sulla back cover invece, disporrà di un sensore principale da 200 Megapixel che gira video in 8K. Disporrà del SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm con modem 5G, RAM da 8 o 12 GB e storage da 128 o 256 GB con memorie UFS 4.0.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo Galaxy S23 5G di Samsung al prezzo speciale di 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.