Samsung Galaxy S22 Ultra: in bianco è SPETTACOLARE

Di recente, LetsGoDigital ha mostrato nuovi rendering del Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra progettati da Parvez Khan. Oltre alle classiche versioni bianca e nera, ci sono altre tre opzioni di colore (verde, rosso e viola). Segnaliamo che i modelli standard e Plus dispongono di moduli fotografici molto diversi fra loro. Adesso però, emerge una nuova versione bianca davvero molto attraente.

Samsung Galaxy S22 Ultra: la colorazione che non ci aspettavamo

Secondo le precedenti esposizioni, S22 avrà un design dello schermo dritto. Pertanto, il design complessivo non sarà significativamente diverso da quello dei prodotti della generazione precedente. Ci saranno aggiornamenti significativi nella configurazione hardware.

Ovviamente il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà molto diverso dagli altri due in termini esttici. Appare simile alla serie Galaxy Note 20. Per molti vecchi possessori di Note, questo sarà un gadget davvero molto interessante.

Per quanto riguarda la configurazione, è stato precedentemente rivelato che la line-up Galaxy S22 sarà suddivisa nelle versioni Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen1 in base alle diverse regioni. Tra questi, Exynos 2200 integra l'IP GPU RDNA2 di AMD nel proprio chip per colmare le carenze di Samsung sul versante GPU. I device avranno uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120Hz, main camera da 108MP, altoparlanti stereo, ricarica wireless, impermeabilità e altre features. Questi smartphone supporteranno anche una batteria di grande capacità da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida da 45 W. Samsung dovrebbe lanciare la serie Galaxy S22 all'inizio del 2022 (molto probabilmente a febbraio).

Sammobile conferma che i pannelli dei modelli Plus e Ultra saranno Super AMOLED e saranno in grado di raggiungere il livello di luminosità standard di 1200 nit. Il livello di luminosità di picco dello schermo di questi due modelli può raggiungere la sorprendente cifra di 1750 nits. Ad ogni modo, la qualità dello schermo dei nuovi flagship dell'OEM sudcoreano merita di essere vista e analizzata con calma. dal vivo.

“Livello di luminosità di picco” si riferisce al livello più alto di luminosità che uno schermo può raggiungere quando è attivo il display in modalità automatica. In un ambiente troppo luminoso, in genere all'aperto, la luminosità massima si attiva automaticamente.

“Livello di luminosità standard” rappresenta la luminosità massima del display in modalità manuale. Non aumenta il livello di luminosità nell'illuminazione/ambiente esterno. Ciò significa che il livello di luminosità di picco dovrebbe essere sempre superiore al livello standard (manuale).

Cosa ne pensate del nuovo S22 Ultra in bianco? Preferite le altre colorazioni?