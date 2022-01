Samsung Galaxy S22 Ultra sembra proprio un Galaxy Note!

Avevamo riferito in esclusiva che la serie Galaxy S22 verrà lanciata a febbraio 2022. Tuttavia, le sue specifiche e le immagini pratiche sono trapelate pochi giorni fa. Ora, un'immagine completa della variante Ultra in questione è trapelata in rete, rivelando il device è il successore spirituale del Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra è l'erede del Note, in tutto e per tutto

Il prolifico leaker Evan Blass (@evleaks) ha pubblicato il render stampa del Galaxy S22 Ultra nella sua colorazione Bronze. Lo smartphone sembra estremamente simile al Galaxy Note 20 Ultra (eccetto per la configurazione della fotocamera posteriore). La foto mostra anche la S Pen, che è per lo più ricoperta di nero, ma il suo pulsante in alto corrisponde al colore del telefono. Il dispositivo ha uno slot integrato per riporre la S Pen.

Il device ha angoli più acuti rispetto ai device della serie Galaxy S della generazione precedente. Inoltre, lo schermo è leggermente curvo verso i lati. Per la selfiecam da 40 MP, sembra esserci un ritaglio circolare e ci sono quattro fotocamere sul retro: la principale da 108 MP di terza generazione di Samsung, la ultrawide da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP (zoom 3x e 10x).

A seconda della regione, il Galaxy S22 Ultra sarà disponibile nelle varianti Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1. Potrebbe avere 12 GB/16 GB di RAM, memoria interna da 256 GB/512 GB/1 TB, altoparlanti stereo, grado di protezione IP68, lettore di impronte digitali a ultrasuoni, UWB e connettività 5G. Si dice che lo smartphone sia dotato di una batteria da 5.000 mAh, ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless.