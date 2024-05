iPhone 15 cala ancora di prezzo, è il BEST BUY di oggi

iPhone 15 si conferma, sempre di più, come lo smartphone da comprare con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato, soprattutto per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. In questo momento, infatti, il dispositivo è acquistabile al prezzo scontato di 699 euro per la versione da 128 GB, grazie a questa nuova offerta eBay. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida per le colorazioni Verde, Nero e Blu (basta premere sul colore della colorazione per accedere alla pagina dell’offerta).

iPhone 15: a questo prezzo è da prendere

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno dei migliori iPhone per rapporto qualità/prezzo sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, già utilizzato con grande successo da Apple con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone di Apple è dotato del sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile, e permette l’accesso completo a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida per le colorazioni Verde, Nero e Blu. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.